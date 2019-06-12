12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
HABERTÜRK, Türkiye ile Yunanistan arasında bayramda yaşanan ve kamuoyunun ilk kez duyacağı bir krizi açıklıyor. Türkiye’den bazı gemi, yat ve tekneler aralarında Kos, Midilli, Sakız, Girit gibi Ege Denizi’nde bulunan adalara turistik seyahat ve tur düzenliyor. Bayram tatili döneminde de Türkiye’den Yunan adalarına turistik amaçlı seyahat ya da turlar gerçekleştirildi.
CEZA KESTİLER
Yunanistan, bazı yat ve gemilere ceza kesti. Gemi başına kesilen ceza tutarının 5 bin euro olduğu belirtildi. Denizcilik sektörü, 3 yat ya da tekneye bu kapsamda ceza kesildiğini söyledi.
Peki, Yunanistan neden ceza kesti? Gerekçe, “Yunan adalarının reklamı yapılarak, yolcu taşımak. Diğer bir deyişle ticari faaliyette bulunmak.”
Bazı gemiler, cezayı ödemek istemedi. Yunanistan, para cezasını ödemek istemeyen gemilerin limandan çıkışına izin vermedi.
“BENİM ÜLKEMİ PAZARLAYAMAZSIN”
Sektör kaynakları, bu gemilerin veya teknelerin kendi internet sitelerinde ya da bazı sitelerde Yunan adalarına turlar gerçekleştirdiklerine yönelik duyuruların bulunduğuna işaret ederek, “Yunanistan, bu duyuruları ticari faaliyet kapsamında reklam olarak kabul ediyor. Yunanistan, ‘Sen benim ülkemi pazarlayamazsın’ diyor. Bunun Yunanistan’ın ekonomik durumuyla da ilgisi var. Bu çerçevede ceza kesildiğini öğrendik. Gerekli girişimlerde bulunduk. Konu, hem Ankara’ya hem Atina’ya yansıdı. Bu uygulamanın Türkiye’ye özgü olmadığı bilgisi verildi” dedi.
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