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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!

        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!

        Yunanistan'da 6 Türk'ün infaz edildiği olayla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Öldürülenler arasında yer alan Doruk Ersu Büyüktunç'un İstanbul Kasımpaşa'da öldürülen Yüksel Ustahüseyin'in cinayetinden yer alan tetikçilerden biri olduğu ortaya çıktı. Öldürülen Addurrahman Tekru'nun ise Mersin'de 2 ay önce öldürülen Orhan Süle'nin cinayetinde yer alan isim olduğu belirlendi. Suç örgütü Barış Boyun'un çetesinin üyeleri olduğu belirtilen 6 kişinin İtalya'ya gitmek için havalimanına giderken pusuya düşürüldüğü ortaya çıktı

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 15.09.2023 - 10:36 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:49
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        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
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        Atina’da 6 Türk’ün öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Korkunç olayda kritik 3 soru gündeme gelmişti. Bu sorular ise öldürülenlerin kim olduğu, saldırıyı kimlerin gerçekleştirdiği ve saldırının neden gerçekleştiği yönündeydi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, öldürülen 6 kişinin bilgileri Türk Emniyet birimlerince de belirlendi.

        BARIŞ BOYUN’UN ADAMLARI ÇIKTI

        Bir motosiklet ve otomobille gelen saldırganların öldürdüğü 6 kişiden 5’inin üzerinde Fransız pasaportu bulundu. Ancak yapılan çalışmada öldürülen kişilerin Türk vatandaşı Barış Çağan, Doruk Ersu Büyüktunç, Abdurrahman Tekru, Burak Tahmaz, Ömer Kanza ve Ozan Kaan olduğu ortaya çıktı. Hemen Türk yetkilileriyle irtibata geçen Yunan yetkililer, öldürülen 6 kişinin, kırmızı bültenle aranan ve İtalya’da bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’un adamları olduğunu öğrendi.

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        BİRİ YÜKSEL USTAHÜSEYİN’İN KATİLİ ÇIKTI

        Öldürülen 6 kişinin 91 suç kaydı ve 33 aranma kaydı olduğu da belirlendi. Öldürülen iki isim ise, Türkiye’de iki cinayette tetikçi olarak yer alıyor. Öldürülen Dorukhan Ersu Büyüktunç’un İstanbul Kasımpaşa’da eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürülen Yüksel Ustahüseyin’in cinayetinde yer alan tetikçilerden biri olduğu öğrenildi. Ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından bu cinayetle de arandığı belirlendi.

        MERSİN’DEKİ CİNAYET

        Öldürülen Abdurrahman Tekru’un ise 17 Temmuz 2023’de Mersin’in Mezitli ilçesinde bir marketin önünde silahlı saldırıya uğrayan Orhan Süle’nin öldürülmesi olayında silahı kullanan tetikçilerden biri olduğu belirlendi.

        İTALYA’YA GİDİYORLARDI

        Türk polisi ile irtibatlı olan Yunan polisi saldırıyı gerçekleştiren kişileri tespit etmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Olaydan sonra havalimanında Süleyman D. adlı bir kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda olayın detayları da ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, öldürülen 6 kişi o gün İtalya’ya gitmek için evden çıktı. Kaçak yollarla Türkiye’den Yunanistan’a kaçan Boyun çetesinin 6 üyesi, kendileri için hazırlanan sahte pasaportlarla İtalya’ya, örgüt lideri Barış Boyun’un yanına gitmek için havalimanına gidiyordu.

        İddialara göre bu sahte pasaportları Süleyman D. hazırlayarak 6 kişiyi havalimanından İtalya’ya gönderecekti. Yunan polisi, hazırlanan bu tuzakta bir köstebeğin olduğunu düşünüyor. Süleyman D.’nin bu olayda köstebek veya saldırıda yer alan kişilerden biri olup olmadığı araştırılıyor. Saldırıyı gerçekleştiren önemli bir suç örgütü üzerinde duruluyor.

        BARIŞ BOYUN ÇETESİNİN KARIŞTIĞI OLAYLAR

        Organize suç örgütü Barış Boyun çetesinin adının karıştığı cinayet olayları şu şekilde:

        -16 Nisan 2022'de Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi

        -8 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi

        -22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi

        -15 Ekim 2022’de Bahçelievler’de Halil Güzel’in öldürülmesi

        -20 Kasım 2022’de Beyoğlu’nda Murat Fırat Canlı’nın öldürülmesi

        -24 Aralık 2022'de Kağıthane'de çıkan çatışmada yolda geçen olayla ilgisi olmayan Ramazan Arslan isimli Kuran kursu hocasının öldürülmesi

        -14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü'nde Cumali Aslan’nın öldürülmesi

        -2 Şubat 2023’de Sarıyer Zekeriyaköy’de Ferhat Yeşilkaya’nın öldürülmesi

        - 6 Ağustos 2023’de Fransa Chatonnay bölgesindeki bir çiftlik evine düzenlenen silahlı saldırıda Halil Ay’ın öldürülmesi

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