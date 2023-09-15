Atina’da 6 Türk’ün öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Korkunç olayda kritik 3 soru gündeme gelmişti. Bu sorular ise öldürülenlerin kim olduğu, saldırıyı kimlerin gerçekleştirdiği ve saldırının neden gerçekleştiği yönündeydi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, öldürülen 6 kişinin bilgileri Türk Emniyet birimlerince de belirlendi.

BARIŞ BOYUN’UN ADAMLARI ÇIKTI

Bir motosiklet ve otomobille gelen saldırganların öldürdüğü 6 kişiden 5’inin üzerinde Fransız pasaportu bulundu. Ancak yapılan çalışmada öldürülen kişilerin Türk vatandaşı Barış Çağan, Doruk Ersu Büyüktunç, Abdurrahman Tekru, Burak Tahmaz, Ömer Kanza ve Ozan Kaan olduğu ortaya çıktı. Hemen Türk yetkilileriyle irtibata geçen Yunan yetkililer, öldürülen 6 kişinin, kırmızı bültenle aranan ve İtalya’da bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’un adamları olduğunu öğrendi.

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BİRİ YÜKSEL USTAHÜSEYİN’İN KATİLİ ÇIKTI

Öldürülen 6 kişinin 91 suç kaydı ve 33 aranma kaydı olduğu da belirlendi. Öldürülen iki isim ise, Türkiye’de iki cinayette tetikçi olarak yer alıyor. Öldürülen Dorukhan Ersu Büyüktunç’un İstanbul Kasımpaşa’da eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürülen Yüksel Ustahüseyin’in cinayetinde yer alan tetikçilerden biri olduğu öğrenildi. Ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından bu cinayetle de arandığı belirlendi.

MERSİN’DEKİ CİNAYET

Öldürülen Abdurrahman Tekru’un ise 17 Temmuz 2023’de Mersin’in Mezitli ilçesinde bir marketin önünde silahlı saldırıya uğrayan Orhan Süle’nin öldürülmesi olayında silahı kullanan tetikçilerden biri olduğu belirlendi.

İTALYA’YA GİDİYORLARDI

Türk polisi ile irtibatlı olan Yunan polisi saldırıyı gerçekleştiren kişileri tespit etmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Olaydan sonra havalimanında Süleyman D. adlı bir kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda olayın detayları da ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, öldürülen 6 kişi o gün İtalya’ya gitmek için evden çıktı. Kaçak yollarla Türkiye’den Yunanistan’a kaçan Boyun çetesinin 6 üyesi, kendileri için hazırlanan sahte pasaportlarla İtalya’ya, örgüt lideri Barış Boyun’un yanına gitmek için havalimanına gidiyordu.