HALİL AY CİNAYETİNİN İNTİKAMI MI?

Haliç köprüsü üzerinde içinde 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki araca silahlı saldırı düzenlenmiş, araçta bulundan Cumali Aslan hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

İddialara göre saldırının hedefinde ise kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da yakalanmasının ardından şehir dışı yasağı ile serbest bırakılan çete lideri Barış Boyun ile husumetli olan Halil Ay vardı.

O saldırıdan kurtulan Halil Ay, Fransa'da bir çiftlik evinde düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. Ay'ın yakınları Yunanistan'daki saldırıya ilişkin fotoğrafları paylaşarak intikam mesajları verdi.