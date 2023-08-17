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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor! Normalin 11 derece üstünde

        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor! Normalin 11 derece üstünde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde sıcak hava etkili oluyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyrediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 07:34
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        Normalin 11 derece üstünde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 39°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 29°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 32°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 43°

        Gaziantep

        Güneşli 41°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 34°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #sıcak hava
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