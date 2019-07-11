11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Resmi Gazete´de yayımlanan YSK kararında, 2 Haziran 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Yenileme Seçimi ile 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi toplu sonucunun yayımlanmasına karar verildiği belirtildi.
Buna göre, 23 Haziran 2019´da gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenileme Seçimi´nde; kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963, sandık sayısı 31 bin 186, oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 166, katılma oranı yüzde 84,51 ve geçerli oy sayısı 8 milyon 746 bin 566 olarak belirlendi.
DHA'nın haberine göre; kullanılan oyların 4 milyon 742 bin 82´sini alan CHP yüzde 54,22´lik oranla en çok oy alan parti oldu. 3 milyon 936 bin 68 oy alan AK Parti yüzde 45´lik oranla ikinci, 47 bin 832 oy alan Saadet Partisi üçüncü, 13 bin 962 oy alan Vatan Partisi ise dördüncü parti oldu. Seçime katılan 17 bağımsız aday da 6 bin 622 oy aldı.
2 HAZİRAN SEÇİMİ SONUÇLARI
2 Haziran´da yapılan Adıyaman´ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi, Artvin´in Yusufeli ilçesi, Denizli´nin Honaz ilçesi ve Kırıkkale´nin Keskin ilçesi Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi´nde; kayıtlı seçmen sayısı 34 bin 630, sandık sayısı 128, oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 877, katılma oranı yüzde 89,16 ve geçerli oy sayısı 30 bin 140 olarak gerçekleşti.
Toplam dört belediye başkanlığı için yapılan seçimde; oyların 13 bin 297´sini alan AK Parti Keskin ve Yusufeli Belediyeleri´ni, 13 bin 103 oy alan CHP Honaz Belediyesi´ni, 370 oy alan DSP ise Kesmetepe Beldesi Belediye Başkanlığı´nı kazandı.
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