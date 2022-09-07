Yol kenarında cansız bedeni bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındı
Son dakika... Ankara'da yol kenarında cansız bedeni bulunan çocukla ilgili soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Tüyler ürperten olayda 3 yaşındaki çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındı. Rayyan Hashım'ın babası Sultan Tarık Hashım, oğlunun cansız bedeninin bulunmadan 1 gün önce kaybolduğunu belirterek, "Hanımım teyzelerinin evine gitmişti. Çocuğumu Mine teyzesi sabaha doğru alıp ayrılmış. Sabah çocuğu göremeyince hemen karakola gidip bilgi verdik. Çocuğumun kaybolduğunu ve bulamadığımı söyledim. En sonunda bana haber geldi. Mine'yi bulup yakaladıklarını ve çocuğumun öldüğünü söylediler" dedi
Yol kenarında ölü bulunan çocuğun yakını gözaltına alındı!
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DHA
Ankara'da, kaldırımda aydınlatma direğinin yanında cansız bedeni bulunan erkek çocuğunun, Iraklı Rayyan Hassım (3) olduğu belirlendi.
DHA'nın haberine göre Rayyan'ın ölümüyle ilgili annesinin teyzesi Mine E., gözaltına alınırken, daha önce de çocuğu kaçırdığı öğrenildi.
Fotoğraf: DHA
Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'taki kaldırımda, dün sabah aydınlatma direğinin yanında hareketsiz yatan çocuğu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Fotoğraf: DHA
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, erkek çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Irak uyruklu Rayyan Hassım isimli çocuğun cansız bedeni, polisin çevrede yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Fotoğraf: DHA
KADININ KOŞARAK UZAKLAŞTIĞI TESPİT EDİLDİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı, sokaktaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.
Fotoğraf: AA
Rayyan'ın cansız bedeninin bulunduğu sokakta, saat 04.00 sıralarında bir kadının, koşarak uzaklaştığı görüntülerden tespit edildi. Kaçan kadının, Rayyan'ın annesinin teyzesi Mine E. olduğu belirlendi.
Fotoğraf: DHA
Mine E., Mamak ilçesinde gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen kadının akli dengesinin yerinde olmadığı da belirtildi. Mine E.'nin daha önce de çocuğu kaçırdığı, ailenin bu nedenle emniyete başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf: AA
ZEHİRLENME ŞÜPHESİ
Öte yandan Rayyan Hassım'ın ölümünün zehirlenme kaynaklı olabileceği ihtimali üzerine patoloji örneği alındığı ve ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: AA
"15 GÜN ÖNCE DE KAÇIRMIŞTI"
Rayyan Hashım'ın babası Sultan Tarık Hashım, oğlunun cansız bedeninin bulunmadan 1 gün önce kaybolduğunu belirterek, "Hanımım teyzelerinin evine gitmişti. Çocuğumu Mine teyzesi sabaha doğru alıp ayrılmış. Sabah çocuğu göremeyince hemen karakola gidip bilgi verdik. Çocuğumun kaybolduğunu ve bulamadığımı söyledim. En sonunda bana haber geldi. Mine'yi bulup yakaladıklarını ve çocuğumun öldüğünü söylediler. Mine hasta olduğu için böyle yapmış. Soğuktan mı ölmüş, neden ölmüş bilmiyorum. Akli dengesi yerinde olsaydı böyle yapabilir miydi? Bundan 15 gün önce aynı bu şekilde kaçırmıştı. Biz gidip almıştık. Eşinden de boşanmıştı. Kimseden de haber alamadık. 15 gün önce kaçırdığında eşime 'Bu kadın yanımıza gelmesin, bizden uzak dursun' dedim. Çocuğumu defnettik. Şikayetçi olduk ve mahkeme süreci başladı" dedi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Yol kenarında ölü bulunan çocuğun yakını gözaltına alındı!/son-dakika-yol-kenarinda-olu-bulunan-cocugun-yakini-gozaltina-alindi-3518397
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