Başkentte bir çocuğa ait cansız beden bulundu!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol kenarında bulunan elektrik direğinin altında bir erkek çocuğa ait cansız beden bulundu.
İHA'nın haberine göre olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi.
SERVİS SÜRÜCÜSÜ FARK ETTİ
ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde olay yerinden geçen bir servis sürücüsü, yol kenarında sokağı aydınlatmak için kullanılan elektrik direğinin altında 3-4 yaşlarında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark etti.
Servis sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, kimliği henüz tespit edilemeyen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
"UZUN SAÇLI 3 YAŞLARINDA BİR ÇOCUKTU"
"3 YAŞLARINA YAKIN BİR ÇOCUKTU"
Sabah saatlerinde komşusunun cansız bedeni bulduğunu ifade eden mahalle sakini Yakup Çınar, "Sabah saat 6.40 sıralarında. Tam o sırada benim annem de babamı hastaneye götürmek için uyandığında buradaki olayı görünce beni kaldırdı. Geldiğimde burada bir çocuk cesedi vardı. Olay yeri inceleme, polisler falan var. Geldim, baktım uzun saçlı 3 yaşlarına yakın bir çocuktu” diye konuştu.
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