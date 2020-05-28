YHT seferleri başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin gardan uğurlanması törenine katıldı.

Bakan Karaismailoğlu "Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde artış söz konusu değildir" dedi.

Trenlerde yemek ve büfe hizmeti verilmeyeceği bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu trenlerin her seferden önce dezenfekte edildiğini söyledi.