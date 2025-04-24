İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 266 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerlikaya, "AFAD tarafından İstanbul'a 650 personel ve 148 araç görevlendirdik. İstanbul'da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız dün gece camilerimizde, 50 vatandaşımız da okul ve yurtlarda barındırıldı. Kızılay 38 belediye ve STK'larımızla ikram çadırı ve ikram aracı 286 araç ve 1508 personel çalıştı. 348 dağıtım noktasında çorba, ekmek, kumanya ve içecek dağıtıldı" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da AFAD merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yerlikaya, 266 artçı depremin meydana geldiğini ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

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Yerlikaya, "AFAD tarafından İstanbul'a 650 personel ve 148 araç görevlendirdik. İstanbul'da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız dün gece camilerimizde, 50 vatandaşımız da okul ve yurtlarda barındırıldı. Kızılay 38 belediye ve STK'larımızla ikram çadırı ve ikram aracı 286 araç ve 1508 personel çalıştı. 348 dağıtım noktasında çorba, ekmek, kumanya ve içecek dağıtıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşların riskli binalara girmemesini söyledi. KURUM: 7 BİNA AZ HASARLI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "AFAD'a geçerek Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde ekipleri sahaya sevk ettik. Vatandaşlarımızı mevcut durumla ilgili bilgilendirdik. Depremin hemen ardından İstanbul başta olmak üzere 1399 yapı ihbarı aldık. Ekiplerimiz incelemelerini yaptılar. 7 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi, Fatih'te metruk bina yıkıldı" dedi. Bakan Kurum, "3 bin hasar tespit ekibi, tespitleri yapmak üzere incelemeler yapacak. İstanbul'daki okullar, yurtlar ve camilerin içinde olduğu 28 bin 500 kamu binasına ilişkin inceleme başlattık. Gelen ihbarlara arkadaşlarımız gidecekler" ifadelerini kullandı. "KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK" "Ülkemizin en büyük gerçeği depremdir" diyen Bakan Kurum, "Riskli bina öldürür, gelin bu dönüşümü gerçekleştirelim dedik. Biz de o seferberlik kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'da 1,5 milyon riskli bina olduğu, bunların yüzde 30'unun acilen dönüştürülmesi gereken bina olduğunu biliyoruz. Bu tablo karşısında kaybedecek vaktimiz yok. Bu dönüşüm göz ardı edilecek durum değildir. Herkes bilmeli ki İstanbul'un tek gündemi deprem olmalıdır. İstanbul'daki yapı stokunun 1 dakika bile kayba tahammülü yoktur. 2012 yılından bu yana 923 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleşmiştir. Diğer taraftan sosyal konut projeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM Bakan Kurum, "İstanbul'da 209 bin ev ve işyerimizin dönüşümü devam etmektedir. Daha hızlı daha büyük daha sağlam adımları atmak mecburiyetindeyiz. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetiyle İstanbul'u depreme hazırlamak için canla başla çalışmaktadır. Bugünün ihmali yarının felaketi olur. Daha geç kalırsak kaybımız çok büyük olur. 60 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yüksekten atlayarak yaralanan 60 kişinin tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Bakan Memişoğlu, İstanbul'daki bütün hastanelerde sağlık hizmetinin devam ettiğini açıkladı.