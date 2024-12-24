Son dakika: Yerlikaya: 2.9 milyon Suriyeli var

Son dakika: Yerlikaya: 2.9 milyon Suriyeli var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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15 GÜNDE 25 BİN KİŞİ GEÇTİ

Yerlikaya ayrıca, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı. Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyelinin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini bildirdi.

Yerlikaya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini, aynı gün içerisinde randevu verildiğini söyledi. Yerlikaya, ülkelerine dönecek Suriyelilerin Türkiye'deki ev ve iş yeri eşyalarının tamamı ile araçlarını beraberlerinde götürebileceklerini bildirdi. Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlarının Suriye'de kullanılabilmesi için Şam ve Halep'teki Büyükelçilik ve Konsoloslukta Göç İdaresi Bürosu kurulacağını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyledi. BALIKESİR'DEKİ PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA REKLAM Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada 12 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralandığını bildirdi.