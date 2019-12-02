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Yerbilimci Prof. Dr. Ercan: "İstanbul'da 2 deprem bekliyorum!"

Türkiye'nin önemli yerbilimcilerinden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, katıldığı bir tv programında İstanbul'da iki deprem beklediğini söyledi. Ercan, "Bir tanesi Küçükçekmece tarafında, diğer bir deprem de Mudanya'dan gelen ve Çorlu üzerinden Edirne'ye giden hat üzerinde meydana gelecek" dedi. Ercan, depremin tarihi olaraksa 2045'i işaret etti

02.12.2019 - 12:04 | Güncelleme:
İstanbul depremi
HABERTURK.COM

İstanbul'da, 26 Eylül'de Silivri açıklarında yaşanan 5.8'lik depremin üzerinden aylar geçse de İstanbul'un deprem gerçeği her daim gündemdeki yerini koruyor. Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da yaşanan dapremlerin ardından yerbilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan önemli açıklamalarda bulundu.

TEKİRDAĞ, YALOVA, BURSA VE Ç.KALE ETKİLENECEK

CNN Türk'e konuk olan Prof. Dr. Ercan, İstanbul depremine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Ercan şunları söyledi: "1960'lı yıllardan itibaren Kuzey Anadolu fay hattında depremler doğudan batıya doğru gelmeye başladı. Kocaeli depremi yaşadı. Bu depremin aynı hat üzerinde batıda yaşanması muhtemel. Aslında deprem İstanbul'da olmayacak; Kuzey Marmara depremi olacağı için Tekirdağ, Yalova, Bursa, Çanakkale etkilenecek.

"İSTANBUL'DA İKİ DEPREM BEKLİYORUM"

İstanbul'da iki deprem bekliyorum. Bir yerde büyük bir deprem olmuşsa orada en az o kadarlık bir deprem bekliyoruz. Bir tanesi Küçükçekmece tarafında, diğer bir deprem de Mudanya'dan gelen ve Çorlu üzerinden Edirne'ye giden hat üzerinde meydana gelecek.

"BEN DEPREMİ 2045'TE BEKLİYORUM"

Kuzey Marmara bugüne kadar 16 tane büyük deprem görmüş. Biz 17'ncisini bekliyoruz. İstanbul'da en riskli alan Haliç hattının altında kalan Asya ve Avrupa yakasındaki tüm bölgeler deprem açısından risk taşımaktadır. Benim deprem beklediğim yıl 2045'tir."

 

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