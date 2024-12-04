Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 4'ü doktor, 9'u sağlık çalışanı 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin özel hastanelerde bebeklerin ölümünde ihmali olduğu ve suç eylemlerinde yer aldığı öne sürüldü. Operasyon kapsamında bir doktor ve bir sağlık çalışanının arandığı öğrenildi.

Özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde 10 bebeğin ölümü ve SGK'nın zarara uğratılması iddiaları üzerine geçen nisan ayında operasyon düzenlenmiş, 22'si tutuklu 47 kişi hakkında dava açılmıştı.