Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman yükseldi, yeni Papa ilk gün oylamasında seçilemedi.

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Konklav'ın yarın sabah yeniden toplanacağı bildirildi.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nde gözler bir sonraki papanın kim olacağına çevrildi.

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirleneceği tarihi Konklav'da, yaşı 80'in altında ve seçime katılabilecek durumda olan 133 kardinal sabah önce birlikte ayin yaptı ve Sistine Şapeli'nde yerel saatle 16.30'da (TSİ 17.30) ilk oturum için bir araya geldi.

Papalık için öne çıkan isimler

Papa Franciscus'un vefatının ardından İtalyan basını başta olmak üzere Katolik Kilisesi'ni yakından takip eden uluslararası medyada yeni papanın kim olacağı sorusu en çok ilgi çeken konuların başında geliyor.

Papalık için öne çıkan adaylar arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD'li Kardinal Raymond Leo Burke, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Ganalı Kardinal Peter Turkson, Fransız Kardinal Jean Marc Aveline, İsveçli Kardinal Anders Arborelius, Gineli Kardinal Robert Sarah, Maltalı Kardinal Mario Grech, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, ABD'den Kardinal Timothy Dolan ile Kardinal Robert Francis Prevost'un ismi geçiyor.

*Haberin infografiği AA tarafından servis edilmiştir