BAKAN IŞIKHAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMALAR

Toplantının ardından Bakan Işıkhan açıklama yapıyor. Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türk-İş ve TİSK başkanlarına görüşmelerdeki uzlaşmacı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. TİSK Başkanı çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza attı. Asgari ücrete vergi muafiyeti, beyaz bayrak uygulaması, istihdam teşvikleri bunlardan birkaçıdır. Türk-İş başkanına gösterdiği samimi yaklaşım ve yapıcı tutum için şükranlarımı arz ederim.