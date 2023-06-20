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SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Asgari ücrete zam kaç TL?

Yeni asgari ücret belli oldu! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar oldu?

Asgari ücret zammı son dakika açıklandı. Milyonlarca işçi ve işveren, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısından çıkacak karara kilitlenmişken; yeni asgari ücret belli oldu. Bu noktada gözler "Yeni asgari ücret ne kadar oldu?" sorularına çevrildi. Konuya ilişkin açıklama Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. İşte, 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı ile ilgili son gelişmeler...

Giriş: 20.06.2023 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Temmuz ayı asgari ücret ara zammında sona Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün saat 11.00'de başlayan 3. toplantısı sona erdi. Toplantıların sona ermesinin ardından Bakan Vedat Işıkhan konuşma yaptı. Bu bağlamda gözler "Asgari ücret ne zaman açıklanacak ve ne kadar olacak?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

  • ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin yüzde 34 zamlanarak net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Asgari ücret brütü ise 13 bin 414 TL olarak açıklandı. 

  • ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI BUGÜN YAPILDI!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00’de toplandı.

  • BAKAN IŞIKHAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMALAR

    Toplantının ardından Bakan Işıkhan açıklama yapıyor. Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

    Türk-İş ve TİSK başkanlarına görüşmelerdeki uzlaşmacı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. TİSK Başkanı çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza attı. Asgari ücrete vergi muafiyeti, beyaz bayrak uygulaması, istihdam teşvikleri bunlardan birkaçıdır. Türk-İş başkanına gösterdiği samimi yaklaşım ve yapıcı tutum için şükranlarımı arz ederim. 

     

  • Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri ilgilendirecek netice Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşları enflasyona ezdirmeme kararlılığı açısından önem arz etmektedir.

     

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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