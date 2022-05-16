Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne soruşturma

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Yıldız, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde işe gitmek üzere 06 KHA 35 plakalı aracına bindi.
Yokuşta aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başlayan Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILACAK
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
Bu kapsamda bilgisine başvurulan N.K. isimli görgü tanığı, evinde bulunduğu sırada dışarıdan gelen ses üzerine pencereye çıktığını belirterek, "Dışarı baktığımda, araç altında bir çift ayak gördüm. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdim." ifadesini kullandı.
Ayrıca başsavcılığın talimatıyla Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılacak.
Erol Yıldız, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale edildiği iddiasıyla görülen 19 sanıklı davanın 23-25 Mayıs'taki celselerinde tanık olarak dinlenecekti.
"BAZI KONVOY KAZALARI NEDENİYLE İFADEYE ÇAĞRILDI"
Edinilen bilgiye göre de Yıldız'ın, helikopter kazasının meydana geldiği gün Yazıcıoğlu’nun yakın ekibinde olmadığı belirtildi. Bu olayla ilgili ifadesinin alınmasının da söz konusu olmadığı kaydedildi.
Yıldız’ın, Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazaları ile ilgili ifadesine başvurulduğu ve 23 Mayıs’ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem yürütüldüğü ifade edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!