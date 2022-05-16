Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne soruşturma

AA

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Yıldız, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde işe gitmek üzere 06 KHA 35 plakalı aracına bindi.

Yokuşta aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başlayan Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILACAK

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Bu kapsamda bilgisine başvurulan N.K. isimli görgü tanığı, evinde bulunduğu sırada dışarıdan gelen ses üzerine pencereye çıktığını belirterek, "Dışarı baktığımda, araç altında bir çift ayak gördüm. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdim." ifadesini kullandı.

Ayrıca başsavcılığın talimatıyla Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılacak.

Erol Yıldız, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale edildiği iddiasıyla görülen 19 sanıklı davanın 23-25 Mayıs'taki celselerinde tanık olarak dinlenecekti.

"BAZI KONVOY KAZALARI NEDENİYLE İFADEYE ÇAĞRILDI"

Edinilen bilgiye göre de Yıldız'ın, helikopter kazasının meydana geldiği gün Yazıcıoğlu’nun yakın ekibinde olmadığı belirtildi. Bu olayla ilgili ifadesinin alınmasının da söz konusu olmadığı kaydedildi.

Yıldız’ın, Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazaları ile ilgili ifadesine başvurulduğu ve 23 Mayıs’ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem yürütüldüğü ifade edildi.