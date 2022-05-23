Yaz geliyor yaz!

Öztel kaleme aldığı yazısında, "Salı günü Doğu Anadolu’nun tamamı ve Orta Karadeniz’den doğuya uzanan yağmurlar bekliyoruz, bu yağmurlar ve kapalı hava Doğu Anadolu’yu epey soğutuyor" diyerek şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde 25 dereceye çıkan Erzurum-Erzincan çevresi yeniden 12-13 dereceye düşüyor. Bu soğuma Türkiye’de bu hafta en kayda değer soğuk hava olacak.

Ufukta durgun, birbirinize benzeyen havalar ve yaz güneşi bizi bekliyor. Haftaya 23-24°C ile başlayan İstanbul hafta sonu yaklaştıkça 30°C’ye tırmanacak. Ankara 28-30, İzmir 34-35 derecelere kadar ısınabilecek. Üstelik gölgede ölçmeyi beklediğimiz bu sıcaklıklara güneş altında 6-7 derece daha ekliyoruz. Henüz o meşhur nemli günlerimize gelmedi, Karadeniz, Marmara ve Ege ısındıkça havadaki su buharı artacak. Bunlar rahat nefes aldığımız taze havalar sayılır. Tadını çıkartabilmek dileğiyle, hepimiz için sağlıklı iyi bir hafta olsun."

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