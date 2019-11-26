Son dakika... Yavaş ile davalık olan Kesgin'e hapis ve para cezası! - Haberler

Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, şikayetçi Seda Daştan'ın avukatı Bülent Yücetürk ve sanık Necmettin Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz katıldı.

Daştan'ın avukatı Yücetürk, dosyaya giren bilirkişi raporunda eksiklikler bulunduğunu, tekrar bilirkişi raporu alınmasını ve iddia edilen görüntülerin yer aldığı bilgisayarın imajının bir kopyasının kendilerine verilmesini talep etti.

YAVAŞ'IN DİNLENMESİNİ TALEP ETTİ

DHA'da yer alan habere göre sanık Kesgin'in avukatı Ilgaz da, tekrar bilirkişi raporu talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik adımlar olduğunu, Daştan'ın, görüntülerin yer aldığı bilgisayarı teslim ettiği Avukat Haluk Bayram ile Bayram'ın savcılık yerine bilgisayarı verdiği Mansur Yavaş'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

3 YIL HAPİS VE PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, duruşmanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak her iki tarafın da taleplerini reddetti. Sanık Kesgin'e, 'çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak' suçundan 3 yıl hapis ve bin gün adli para cezası verdi.