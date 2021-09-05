Yaşlı kadının feci sonu kamerada!

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Hanife Gökyıldız, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kaza anları ve kadına yapılan müdahale kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre feci kaza, dün saat 18.45 sıralarında Sarıyer Tarabya'da meydana geldi. 76 yaşındaki Hanife Gökyıldız, caddede koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada Emirhan Ş. (21) idaresindeki 34 VF 4985 plakalı otomobil süratli bir şekilde çarptı.

METRELERCE HAVAYA UÇTU

Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce sürüklenen kadın yere savrularak ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada bir kadın yaralıya uzun süre kalp masajı yaptı.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kadın, ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerindeki incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

'BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR"

DHA'nın haberine göre ise, caddede esnaf olan Agah Türkay, kaza ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bizim buranın apartmanımızın ve mahallemizin teyzesi, hep devamlı görüştüğümüz teyze. Alzheimer rahatsızlığı vardı kendisinin. Karşıdan karşıya geçerken aşağıdan gelen bir araç çarpıyor sonra kaldırılıyor, vefat etti.

Ama biz tabii yıllardan beri buranın mücadelesini veriyoruz. Bir ışık ya da bir kasis gibi tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Maalesef alınmıyor. Buradan şu anda da görüyorsunuz yani doksandan yüzden aşağıya hiçbir araba geçmiyor. O yüzden buraya en kısa zamanda önlem alınmasını istiyoruz ve bizim de çocuklara yönelik spor merkezimiz var burada. Çocuklarla aileler karşıdan karşıya geçerken de çok büyük tehlikeler atlatıyorlar. O yüzden yetkililerden bir an önce bununla ilgili tedbir alınmasını istiyoruz.

Her hafta mutlaka burada, vatandaşlara ilgili hani kazalar olmasa bile arabalar maddi hasarlı kazalar devamlı oluyor. Bununla ilgili sesleniyoruz artık. Doksanla yüzden aşağı gelmiyor. çok hızlı bir şekilde geliyordu. Biz de zaten seslere çıktık, baktık. En son işte teyzemize kalp masajı yapılıyordu. Sonra ambulans geldi götürdüler. Sonra da üzücü haberi aldık, çok üzüldük. Allah sabırlar versin ailesine."