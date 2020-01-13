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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, geçen yıl 9 Haziran'da Bağlarbaşı Mahallesi'nde, Enes A. (19),arkadaşı B.Ç. (20) ile gece boyunca alkol aldıktan sonra sabah saatlerinde yatağa bağımlı 93 yaşındaki akrabasıyla yaşayan N.Y.'nin evine girdi. Enes A., evde yatalak akrabasına su vermek için o saatte ayakta olan N.Y. ile karşılaştı.
ÇAKMAĞIN ÜZERİNDEKİ PARMAK İZİ
DHA'da yer alan habere göre Enes A., darp ettiği kadına daha sonra cinsel istismarda bulunarak kaçtı. N.Y.'nin şikayeti üzerine arama yapan polis, saldırganın boğuşma sırasında düşürdüğü çakmağı ve başkasına ait kredi kartını buldu. Çakmak üzerinden alınan parmak izinden 5 ayrı suçtan sabıkası bulunan Enes A.'ya ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Enes A. tutuklanırken, arkadaşı B.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
"RIZASIYLA OLDU" DİYE KENDİSİNİ SAVUNDU
Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'hırsızlık' suçlarından tutuklu yargılanan Enes A. savunmasında, "06.00 sıralarında N.Y.'nin evine girdim ve onunla karşılaştım. Bana 'niye geldin?' dedi. Ben de 'hırsızlık için gelmedim' dedim. Tekrardan neden geldiğimi sordu ama ben bir şey söylemedim. Göz göze geldik ve sonra beni oturttu. 'Kız arkadaşın, sevgilin var mı?' diye sordu. 'Sana kız istemeye gideriz' dedi ve sonra soyunmaya başladı. Her şey rızaya dayalı oldu" dedi.
ARKADAŞI EVE GİRMEMESİ İÇİN UYARMIŞ
Tutuksuz sanık B.Ç. ise Enes A.´yı eve girmemesi yönünde uyardığını, eve girdikten sonra uzun süre çıkmaması üzerine, olay yerinden ayrılıp evine gittiğini ve olup biten hiçbir şeyden haberi olmadığını ileri sürdü. N.Y. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Arkamdan geldi, eliyle ağzımı kapattı. Sırtıma vura vura beni kendimden geçirdi. Her şey rıza dışında olmuştur" diye konuştu.
İNDİRİMSİZ 16 YIL HAPİSCEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti sanık Enes A.'ya 'zorla cinsel istismarda bulunma' suçundan 15 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplam 16 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmazken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuklu sanık B.Ç. ise tüm suçlardan beraat etti.
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