Yaşlı çiftten korkunç haber!

İHA

Son dakika haberler... Konya'da edinilen bilge göre, Akşehir ilçesi Çakıllar Mahallesi'nde ikamet eden görme engelli Abdil Çakar (75) ve eşi Havana Çakar'dan (68) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATLARINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi.

YAŞLI ÇİFTE OTOPSİ YAPILACAK

Evde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.