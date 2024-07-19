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Sapanca ilçesinde oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre ilçede ailesiyle yaşayan M.S.Ç. (36) henüz bilinmeyen nedenle babası Cemalettin Ç'ye (71) tabancayla ateş etti.

Hayatını kaybeden Cemalettin Ç. POLİSE TESLİM OLDU Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Cemalettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı M.S.Ç, polise teslim oldu. Öte yandan şüpheliyle aynı evde yaşayan annesi Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç. de polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cemalettin Ç'nin cenazesi, incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.