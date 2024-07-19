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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!

        Adana'da, tartıştığı eski kayınpederi 54 yaşındaki Muhittin Bulut'u sokakta öldürüp, tekmeleyen katil zanlısı Ahmet Susam, tutuklandı. Zanlının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İşte katilin gerekçesi...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.07.2024 - 10:12 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:12
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        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı eski damadı Ahmet Susam (43) tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Muhittin Bulut (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Susam'ın Bulut'u vurduktan sonra tekmeleyip üzerine bastığı anlar ise cep telefonuyla görüntülenmişti. Susam'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

        3 YIL ÖNCE EŞİNDEN BOŞANDI

        AA ve DHA'nın haberine göre olay, dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Susam, 3 yıl önce 2 çocuğunun annesiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Susam, boşanma konusunda eski kayınpederi Muhittin Bulut'u suçladı.

        KAYINPEDERİNİN EVİNE GİTTİ

        Susam, eski karısının Anadolu Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin evine giderek, eski kayınpederi Muhittin Bulut ile tartıştı. Tartışma sırasında Susam yanındaki tabancayla Muhittin Bulut’u vurdu. Bulut kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ESKİ KAYINPEDERİ KURTARILAMADI

        Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Muhittin Bulut, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bulut'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, zanlıyı Seyhan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        "ÖFKELENDİM EVİNE GİTTİM"

        Zanlının ifadesinde, olay günü ikiz çocuklarının annesi eski eşi Z.B'nin sosyal medyada başka bir erkekle fotoğrafını gördüğünü belirterek, "O kişiyle evleneceği bilgisini aldım. Öfkelendim ve eski kayınpederimin evine gittim.

        "TEKMELEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

        Onu görünce 'Kızını başkasına nasıl verirsin?' dedim ve tabancayla ateş açtım. Üzerine bastığımı veya tekmelediğimi hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

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        #adana
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