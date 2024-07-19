Dubai Prensesi Şeyha Mahra bir yıllık eşi Şeyh Mana'yı Instagram üzerinden boşadı: Boş ol, boş ol, boş ol!

Şeyha Mahra'nın Instagram paylaşımına farklı tepkiler geldi. Bazı kullanıcılar Prenses'in hesabının hack'lenmiş olabileceğini öne sürse de gönderinin yayınlanmasından bu yana herhangi bir bilgisayar korsanlığı kanıtı ortaya çıkmadı.

Birçok kullanıcı ona destek verdi, cesaretini övdü ve geleceği için iyi dileklerini iletti. Bazıları, onun sözcük seçimi göz önüne alındığında, sadakatsizliğin söz konusu olabileceğine dair yorumlar yaptı.