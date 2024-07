Bir şeyi veya birisini bilerek unutmak mümkün mü? İşte beynin esnekliği ve anıların değiştirilebilirliği!

Yukarıda bahsedilen yöntemler kullanılarak travmatik anıların bağlamından kurtulmak veya anıları başka düşüncelerle değiştirmek mümkündür. Bu şekilde, istenmeyen anıları zamanla zayıflatmak ve onların zihnimizdeki etkisini azaltmak mümkün olabilir.

Kaynak: Proceedings of the National Academy of Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Science ABC