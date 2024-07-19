Bir şeyi veya birisini bilerek unutmak mümkün mü? İşte beynin esnekliği ve anıların değiştirilebilirliği!

Bir şeyi veya birini bilinçli olarak unutmak mümkün mü? Yeni yapılan bir çalışma, anıların bilinçli çabalarla zayıflatılabileceğini ve hatta değiştirilebileceğini gösteriyor. Anıları etkisiz hale getirmek için bağlamdan kurtulma, anıyı değiştirme veya pekiştirmeyi engelleme gibi çeşitli yöntemler öneriliyor. Haberimizde hafızanın nasıl çalıştığını ve bir şeyleri bilerek unutmaya çalışma yollarını derledik. İşte, detaylar...