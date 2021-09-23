Yaşlı adamın katili tanıdık çıktı!

Adana'da, evinin avlusunda ölü bulunan İsmail İgeç'in (63), eski karısını darp edip kaçtıktan sonra yanında saklandığı kuzeni Gökhan İgeç (39) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre olay, 21 Eylül'de saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, haber alamadıkları İsmail İgeç'i merak edip, evine gitti. Bahçe kapısından içeri giren komşuları, İgeç'in kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde İgeç'in, pompalı tüfekle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
KOMŞULARA KENDİNİ YEĞENİ OLARAK TANITMIŞ
Komşuları, kendisini İsmail İgeç'in yeğeni olarak tanıtan Gökhan İgeç'in bir haftadır yanında kaldığını söyledi. Olaydan bir gün önce akşam saatlerinde birkaç el silah sesi duyduklarını ancak İgeç'in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirten komşuları, Gökhan İgeç'in aynı saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti.
GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEYEN POLİS YAKALADI
Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Gökhan İgeç'in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Gökhan İgeç'i Şehit Duran Mahallesi'nde boş bir arsada yakaladı.
ESKİ EŞİNİ DARPTAN ARANIRKEN, YANINDA SAKLANMIŞ
Emniyete götürülen Gökhan İgeç'in, bir süre önce boşandığı eşi S.B.'yi (36) çocuklarına bağırdığı için darp ettiği, kadının da şikâyetçi olması üzerine İgeç'in, polis tarafından arandığı, bu nedenle kuzeni İsmail İgeç'in evinde saklandığı öğrenildi. Olay günü ise Gökhan İgeç'in, birlikte alkol aldığı İsmail İgeç'e, "Sen daha önce kadın satıyordun. Seninle aynı soy ismi taşıyamam" diyerek kavga ettiği, daha sonra da pompalı tüfekle vurduğu öne sürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan İgeç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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