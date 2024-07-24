Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yaşar Güler'den Yunan Bakana yanıt: Turist olarak bekliyoruz

        Yaşar Güler'den Yunan Bakana yanıt: Turist olarak bekliyoruz

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan Bakan'ın "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" açıklamasına, "Turistik gezi için bekliyoruz" yanıtını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:34 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güler'den Yunan Bakana yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" açıklamasına ilişkin, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Adonis Georgiadis'in "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" ifadesinin aktarılması üzerine Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." diye konuştu.

        Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili "Kilit kapandı mı?" sorusuna ise Bakan Güler, "Kapanınca haberiniz olacak." yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Eleme sihirbazı!
        Eleme sihirbazı!
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        Habertürk Anasayfa