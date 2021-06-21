Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından "1 Temmuz itibariyla sokağa çıkma kısıtlamasını tamamen kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Müzikli restoranlar ise gece 00.00'a kadar açık olabilecek.