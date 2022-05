Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçlarından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını onadı.

Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezasını ise 1 yıl 9 aya indirdi ve "düzeltilerek onanmasına" hükmetti.

Böylece Kaftancıoğlu'nun toplam üç ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezaları onandı.

Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen toplam 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

KAFTANCIOĞLU: MESELE HUKUK

Kaftancıoğlu, kararın ardından Twitter’dan videolu mesaj yayınlayarak, meselenin kendisine verilen cezanın ötesinde hukukun geldiği nokta olduğunu belirterek “Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar 84 milyon için hukukun üstünlüğü için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU: VEKİLLER İSTANBUL'A

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından Twitter’dan partisinin milletvekillerine “Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın” çağrısı yaptı.

Gazetecilerin Kılıçdaroğlu’nun çağrısı ile ilgili sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ilk etapta İstanbul ve çevre illerden vekillerin gideceğini bir grup vekilin TBMM’deki çalışmalara devam edeceğini söyledi.

CHP İL BAŞKANLIĞI BİNASI ÖNÜNDE AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararını onamasına ilişkin, "Cezalandırmaya çalıştırdığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan, yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir." dedi.

​​​​​​​​​​​​​​Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, hep birlikte doğusu-batısı, güneyi-kuzeyi, vicdanı olan her vatandaşla beraber bu yolda yürüyeceklerini söyledi.

Bu ülkenin insanları için yeni bir hayatın başlamak üzere olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin insanları için her bir vatandaşın onuruyla ve özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. En karanlık anın, şafağa en yakın zaman olduğunu biliyoruz. Hep birlikte seslendiriyoruz. Erdoğan, biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, bu zulmün de son bulacağını, bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini hepimiz biliyoruz. Bütün bu acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Sen zayıfsın, biz güçlüyüz, sen sırça köşkünde yaşayacaksın, biz omuz omuza gelen bir halkız. Cezalandırmaya çalıştırdığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan, yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun. 21 Mayıs günü Bursa'da miting yapacaktık. Buradan duyuruyorum artık mitingin adresi Bursa değil, İstanbul'dur. İstanbul'da yapacağız. Hiç endişe etmeyin, zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek."

OLAĞANÜSTÜ MYK TOPLANTISI YAPILACAK

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 08.30’da, Olağanüstü MYK toplantısına başkanlık edeceği de açıklandı. Toplantının İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşeceği kaydedildi.

EPÖZDEMİR: KAFTANCIOĞLU'NUN YATARI OLMAYACAK SİYASİ YASAK HÜKMÜ UYGULANACAK

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan hukukçu Av. Dr. Rezan Epözdemir, CHP İl Başkanı Canan Kaftancoğlu'nun yargı sürecini değerlendirerek şöyle konuştu:

İlk derece mahkemesinin kararından sonra istinaf mahkemesi suç bakımından esastan ret kararı vermişti. Bunlardan Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi Cumhurbaşkanına hakaret suçu. Burada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, buradan verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezasını düzelterek onadı ve 1 yıl 9 aya indirmiş oldu. Düzelterek onama kararıyla birlikte. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama suçu 1 yıl 8 ay hapis cezası gerektiren bir mahkumiyet hükmü verilmişti. Bunu hakeza onadı Yargıtay 3. Ceza Dairesi. Yine kamu görevlisine karı görevinden ötürü hakaret; yani Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3 ve 4. Bunlara da 1 yıl 6 ay ve 20 günlük hapis cezası söz konusuydu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, toplamda 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası mahkumiyet kararını onadı. Bununla birlikte Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesindeki 'terör örgütü propagandası yapmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesindeki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından ise bu suç unsurlarının oluşmadığından bahisle bozdu. Bu suçlar bakımından yeniden yargılanma yapılmak üzere dosya 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne; yani ilk derece mahkemesine geri gönderilecek. Toplamda 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası neticesinde acaba bu cezanın infazı nasıl olacak? Olası bir siyasi yasak var mı?

"ŞARTLI SALIVERMEDEN YARARLANACAK"



İki temel soruyu etraflıca değerlendirmek lazım. Bir tanesi şu. Normal koşullarda bu hapis cezasının infazı söz konusu olurdu. Fakat bizde 15 Nisan 2022 tarihinde bir infaz düzenlemesi yapıldı. Bazı kanunlarda değişiklik yapıldı. Bu infaz düzenlemesi şunu getirdi; bazı suç tipleri hariç şartlı salıvermeyi 1/2'ye götürüyor; denetim serbestliğini ise 1 yıldan 3 yıla çıkarıyor. Belirleyici kriter ise suçun 30 Mart 2020'den önce işlenip işlenmediği. İstisna suçlar; kasten öldürme, özel hayatın gizliliğini ihlal, cinsel suçlar, uyuşturucu imal ve kaçakçılığı ve yine anayasal düzenle ilgili işlenmiş suçlar. Canan Kaftancıoğlu'nun mahkum olduğu suçlara bakıyoruz. TCK 299, 301 ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesine. Burada önce şartlı salıvermeden faydalanacak 1/2'den. Dolayısıyla bu 4 yıl 11 ay 20 gün, bu infaz düzenlemesi nedeniyle 2 yıl 5 ay 25 güne düşecek. Sonrasında denetimli serbestlik 1 yıldan 3 yıla çıkarıldığı için aslında fiilen bir yatarı olmayacak; sadece infaz işlemlerinin tamamlanması için usülen önce girecek sonra tahliye edilecek. Dolayısıyla fiilen yatarı yok, bu iki kanundan faydalanabiliyor.

"SİYASİ YASAK GELMİŞ OLDU"

Siyasi yasak meselesine gelince. Bu konuda iki temel düzenleme var. Birincisi TCK'nun 53. maddesi. Bir de Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesinin 1. bendi 4. fıkrası var. Türk Ceza Kanunu bakımından seçme ve seçilme hakkı, siyasi hakları kullanma, Anayasa Mahkemesi iptal kararları vermişti 53/1-d'de siyasi partilerde yönetici ve denetleyici olamaz diyor. Mahkumiyet kararlarının doğal sonucu olarak bu haktan mahrum kalır diyor. Yine Siyasi Partiler Kanunu 11/1-4'de siyasi partiye üye olabilmesi için özellikle TCK 301; yani Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak suçundan mahkum olmamış olması gerekir diyor. Hâl böyle iken siyasi yasak gelmiş oldu, bu mahkumiyet kararının onanması ve kesinleşmesi nedeniyle. TCK 53. maddesi ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca....

"AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU OLABİLİR"

Karar verilmiş ve kesinleşmiş. Ceza hukuku bakımından engel bir durum yok. Ama yıllar sonra bu tweetler üzerinden soruşturma yapılıyor olması bir siyasi tartışma. Dolayısıyla ben bir hukukçu olarak bir değerlendirme yapmak istemem. Açıklığa kavuşturmakta fayda var. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılacağı iddiası var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz yapılacağı iddiası. Bu karar Yargıtay'ın onamasıyla birlikte kesinleşti. CMUK 308'e göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yetkisinin kullanılmasına dair bir talepte bulunulabilir. Bu talep kabul görür mü, görmez mi başka bir hukuki tartışma. Çünkü başsavcılık burada onama istedi. Genelde başsavcılık itiraz yetkisini bozma istediğinde karar aksine çıkarsa kullanıyor. Burada başsavcılığın mütalaası doğrultusunda karar çıkmıştır.

"4 YIL 11 AY 20 GÜNDEN SONRA BAŞVURU YAPILABİLİR"



Böyle bir itirazın yapılması hükmün infazını durdurmaz. Bu bir olağanüstü durum olur. siyasi haklarını kullanmaktan mahrum kalır Canan Kaftancıoğlu. 4 yıl 11 ay 20 gün tarihinden sonra memnu hakların iadesi için başvuruda bulunacak. Bir diğer mesele AYM'ye bireysel başvuru yapılabilir. Bu da infazı durdurmaz. Bu bir bireysel başvurudur. AYM ihlal kararı verirse, sonuçların ortadan kaldırılması dosyayı ilgili ilk derece mahkemesine yollar. Böyle bir ihlal kararını belirlemekle bu hükmün infazı durmaz; çünkü Yargıtay'ın onamasıyla birlikte karar şeklen ve hukuken kesinleşti.

İMAMOĞLU: KARAR SİYASİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum" dedi.

YAVAŞ: HUKUK HAKTIR



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bir saat adaletle hükmetmek, bin sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.” Sn. Canan Kaftancıoğlu’na verilen karar vicdanlarda hukukun değişmez evrensel ilkeleriyle değil, maalesef siyasetle yer etti. Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir.

MERAL AKŞENER: BU VESAYET BİTECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kaftancıoğlu'na yönelik alınan karar ile ilgili "Dünün mağdurlarının, bugün mağrur olduğu bu ucube sistem, Türkiye’yi daha fazla taşıyamaz. O sandık gelecek, bu vesayet bitecek." dedi.

DAVUTOĞLU: DEMOKRATİK SİYASETİ ETKİLEMİŞTİR



Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya Twitter hesabından Canan Kaftancıoğlu için verilen kararı eleştirirek şu ifadeleri kullandı: Yargı, Sn. Kaftancıoğlu kararı ile demokratik siyaseti hedeflemiştir. Siyasete göz dağı vererek, seçim sürecini etkilemek isteyenleri uyarıyorum: 90’ların yargıyı araçsallaştıran vesayetçi anlayışı ile iktidarda kalamazsınız. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar!

BABACAN: HEP BERABER KURTULACAĞIZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan karara tepki göstererek şunları ifade etti: Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz.CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız.

KARAMOLLAOĞLU: YARGIYI YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ



Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyleyerek, mesajında şu değerlendirmeyi yaptı: Hakkında verilen haksız ve hukuksuz kararın ardından Canan Kaftancıoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hiç kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa düşmesin! Siyasi kararların odağı haline gelen yargı kurumunu yeniden ayağa kaldıracağız.

UYSAL: ÇIKMAZ SOKAKTAN HEP BİRLİKTE ÇIKARACAĞIZ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesabından şunları aktardı:

Türkiye’yi ‘gücü eline geçirenin muhaliflerinin celladı olduğu’ çıkmaz sokaktan hep birlikte çıkaracağız! Başından sonuna siyasetin direktifiyle işleyen yargı süreciyle verilen ceza nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Sn. Canan Kaftancıoğlu'na na geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.