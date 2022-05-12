Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Canan Kaftancıoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Canan Kaftancıoğlu olayı nedir, ne oldu, kaç yıl ceza aldı ve hapse girecek mi?

Canan Kaftancıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Kaftancıoğlu'nun hayatı ve siyasi yaşamı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, günün en çok merak edilen kişileri arasında öne çıkıyor. Edinilen bilgiye göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Canan Kaftancıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, Canan Kaftancıoğlu'nun hayatı ve siyasi yaşamı...

12.05.2022 - 16:04 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Canan Kaftancıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları, günün öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onarken 2 davayı ise düşürdü. Bu son dakika gelişmesi ile beraber Canan Kaftancıoğlu olayı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği gibi, Canan Kaftancıoğlu, uzun bir süredir CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyor. Peki, Canan Kaftancıoğlu kimdir, ne yaptı ve kaç yıl ceza aldı? İşte, Kaftancıoğlu'nun hayatı ve siyasi yaşamı...

  • CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

    1972’de dünyaya geldi. Ordu’nun Mesudiye ilçesi, Çiftlik Sarıca köyünde, ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamladıktan sonra 1995’te İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda vaka taraması yaptığı “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” teziyle ihtisasını tamamladı. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde acil hekimi olarak görev yaptığı dönemde Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001 evlendi.

  • 2011-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise il başkan vekilliği görevlerini yaptı. 2014 Seçimlerinde Maltepe belediye başkan adayı oldu. 13 Ocak 2018’de yapılan CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul il başkanı seçildi.

    Toplumsal Bellek Platformu’nun kurucuları arasında yer aldı. Faili meçhul cinayetleri işlediği “Benim Babam Bir Kahramandı” isimli derleme kitabı bulunmaktadır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması düzenleme komitesindedir. Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesidir.

    Ümit Kaftancıoğlu’nun oğlu Ali Naki Kaftancıoğlu ile evlidir Çağım Işık isminde bir kızı vardır.

  • CANAN KAFTANCIOĞLU OLAYI NEDİR?

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

    Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

     

    Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

  • Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

    Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.

    Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.

    "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.