Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmederken, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.

Karar sonrası dosya yeniden yargılamayı yapan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Ağır ceza mahkemesinde yenilenecek yargılamada Yargıtay'ın kararı doğrultusunda Mehmet Altan'ın tüm suçlardan beraatine karar verilecek, ayrıca Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ise darbe suçundan ağırlaştırılmış hapis yerine örgüte yardım suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Öte yandan yerel mahkemenin Yargıtay'ın bu kararına direnme hakkı da bulunuyor. Mahkeme, Yargıtay'ın kararına direnir ve aynı kararı yeniden verirse bu durumda dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek ve dosyada nihai kararı ceza genel kurulu verecek.