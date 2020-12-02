Yargıdan maske kararı!

Maske cezaları iptal olmalı mı, olmamalı mı? Bazı mahkemeler cezayı iptal ederken, bazı mahkemeler ise başvuruları reddediyor.
Arzu Kaya'nın haberine göre, bir vatandaş maske takmadığı gerekçesiyle verilen cezaya itiraz etti. Mahkeme, "maske takmamak kabahattir" diyerek itirazı reddetti.
VATANDAŞ SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI
Maske, pandemi ile birlikte hayatımıza girdi. Aylardır herkes maske kullanıyor. Öyle ki maske takmayanı görünce yadırgar hale geldik. Salgın döneminde de maske takmayanlara onlarca ceza kesildi. O cezaların iptali için de vatandaşlar soluğu mahkemede aldı.
BAZI MAHKEMELER CEZAYI REDDETTİ
Maske takmayana verilen cezaya ilk itiraz Adana'dan gelmiş, mahkeme de "polis ceza kesemez" diyerek mülki idare amirini adres göstermişti. Dahası verilen cezayı da iptal etmişti. Bolu'da da bir mahkeme "kanunda maske takma zorunluluğu yok" deyip ceza vermemişti. Ancak mahkeme bu kez çok farklı bir karar verdi.
“MASKE TAKMAMAK KABAHATTİR”
Son olarak İstanbul Pendik’teki bir kişi Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek maske takmama cezasına itirazda bulundu. Ancak kendisi Bolu’daki ve Adana’daki vatandaşlar kadar şanslı değildi. Mahkeme, "kesilen ceza hukuka uygundur" dedi ve
maske takmamanın kabahat olduğunu ekledi. Maske cezasına yapılan itirazı da reddetti.
“MAHKEMELER ARASI YORUM FARKI VAR”
Hem maske takmayıp, hem de mahkemeye gidip benzer sözlerle cezaya itiraz edenler hâlâ var... Avukat Fatma Tuğçe Bilen mahkemeden çıkan farklı kararları ‘yorum farkı’ olarak niteledi. Avukat Bilen, “Bazen mahkemeler ret veriyor bazen kabul veriyor ama üst mahkemeler bu konuda bir birlik sağlayacaklar çünkü ilk derece mahkemelerinde görüş farklılıkları oluyor” dedi.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!