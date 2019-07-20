20 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Halit Koçak ve ailesi, ormanda yaralı halde buldukları karaca yavrusunu evlerinde misafir ediyor. Boraboy köyünde yaşayan Koçak Ailesi, bir hafta önce ormanda yaralı buldukları karaca yavrusunu evlerine götürerek tedavi ettirdi. "Boncuk" ismini verdikleri yaralı karacaya keçi sütünü biberon yardımıyla veren aile üyeleri, onu aileden biri gibi görüyor.
AYRILIK FİKRİ HÜZÜN VERİYOR
AA'da yer alan habere göre Boncuk ile evde televizyon izleyen, oyun oynayan, beraber uyuyan Koçak Ailesi, karaca yavrusunun doğal ortamına dönecek olmasının üzüntüsünü de yaşıyor. Boncuk ile en iyi anlaşan ve en fazla vakit geçiren ise evin 9 yaşındaki küçük kızı.
"HAYATA BAĞLAMAK FARKLI BİR DUYGU"
Halit Koçak, yaptığı açıklamada, köyleri ormanlık alanda bulunduğu için yabani hayvanlarla iç içe olduklarını söyledi. Birkaç haftalık olduğunu tahmin ettikleri karaca yavrusunu bir haftadır evde besledikleri belirten Koçak, şöyle konuştu: "Geçen yıllarda da yine bir karaya yavrusunu bir süre evimizde misafir etmiş, sonra yetkililere teslim etmiştik. Şimdi de bu misafirimizi bulduk, yaralarını tedavi ettik, misafir ediyoruz. Savunmasız bir hayvana yardım etmek, onu hayata bağlamak çok farklı bir duygu. Ondan ayrılacağımız için çok üzülüyoruz ama doğada yaşamını sürdürmesi lazım."
YETKİLİLERE TESLİM EDİLECEK
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine de durumu bildirdiklerini aktaran Koçak, yetkililerin bir süre sonra gelip karacayı alacağını dile getirdi.
"BAKMAYA KIYAMIYORUZ, VURUYORLAR"
Koçak, Boncuk'a çok alıştıklarını vurgulayarak, "Gidişi bizi üzecek. En çok kızım üzülecek, oyun arkadaşını kaybettiği için. O, evimizin bir üyesi gibi oldu. Sabah yataktan kalkan önce onun yanına geliyor, kontrol ediyor, karnını doyuruyor. Biz bu hayvana bakmaya kıyamazken, birileri vuruyor. İnsan bu hayvanın güzelliğini görüp nasıl ateş edebilir. Biz onu tanrı misafiri olarak görüyoruz ve çok seviyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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