Yaptırım kararlarının ardından Biden'a tepki!

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyacağı açıklamasının ardından Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını açıkladı. Biden'ın yaptırım kararları ABD'de özellikle Cumhuriyetçiler yetersiz olduğu için eleştirildi.

"YETERSİZ"

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Açıklanan yaptırımlar, Putin'in Avrupa haritasını yeniden çizme ve komşusundaki demokrasiyi parçalama çabalarını caydırmak için ne yazık ki yetersiz. Putin'e yönelik ağır yaptırımlar oluşturmak için Biden yönetimi ve Demokratlar ile birlikte çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçiler resmi Twitter hesabı, Biden'ın fotoğrafını "Dünya sahnesinden zayıflık böyle görülüyor" sözleriyle paylaştı.

Michigan Temsilci Lisa McClain Biden'ın duruşunun "inanılmaz derecede zayıf" olduğunu söyledi. McClain, "Başkan Biden dünya sahnesinde inanılmaz derecede zayıf, bu yüzden Vladimir Putin bunun Ukrayna'yı işgal etmek için harika bir zaman olduğunu düşündü" dedi.

Senatör Ted Cruz, Biden'ın ABD'nin Ukrayna'ya yönelik taahhütlerini "karşılamayı reddettiğini" ve "Biden-Harris yetkilileri bu krizden büyük ölçüde doğrudan sorumlu" dedi.

"GÜÇSÜZLÜK..."

Florida Senatörü Marco Rubia, "Güçsüzlük her zaman çatışmaya davet çıkarır." ifadelerini kullandı.

Biden dün yaptığı açıklamada, yaptırımları sonucunda Rusya'nın Batı'dan finansman sağlamasının artık mümkün olmayacağını ve Rusya'daki 'oligarklar' olarak da ifade edilen elit ailelere de yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Rusya'nın bedel ödeyeceğini söyleyen Biden, iki Rus finans kurumuna da yaptırım uygulanacağını duyurdu. Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek Putin'in Ukrayna'nın var olma hakkına doğrudan saldırdığını belirtti.