İHA

Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi 5.güzel Sokak'ta bulunan bir evde, edinilen bilgiye göre gece 00.00’da yemek yemeye eve gelen Nazım T. (46) sofraya oturdu. Yemeğin tuzlu olduğunu fark edince sofradan kalktı ve koltukta uzandı. Dini nikahlı bir çocuk annesi Merve A. (23) bir anda yemek konusunda eşi ile tartışmaya başladı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA YARALADI

İHA'da yer alan habere göre büyüyen tartışma sonrası Merve A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Nazım T.'yi bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazım T., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"TUZLU YEMEK YİYEMİYORUM"

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Nazım T. polise verdiği ifadesinde, "Yaşlı olduğumdan tuzlu yemek yemiyorum. Bu yüzden sofradan kalktım daha sonra eşimle tartışmaya başladık. Tartışmadan sonra mutfağa gitti ve elinde bıçakla bana saldırdı" dedi. Polis ekipleri ise Merve A.’yı gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.