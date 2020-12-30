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Yapılandırma kanununda yapılan düzenlemeyle 31 Aralık'ta bitecek olan başvuru süresi ve 31 Ocak olarak öngörülen ilk taksit süresi 1 ay uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 7256 sayılı yapılandırma kanununun 3. ve 4. maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödemeleri sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmasına karar verildi.

Söz konusu maddelerde, yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık'a kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmesi öngörülüyordu.