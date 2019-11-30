Yapı Kredi’de söz Koç’un

30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yapı Kredi Bankası’nda UniCredit ve Koç Grubu’nun ortaklığıyla ilgili 'fesih' anlaşması bugün imzalandı. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Koç Topluluğu – UniCredit iş ortaklığı sona ererken, Yapı Kredi’deki ortaklık yapısı da yeniden düzenlenecek.
YÜZDE 50-YÜZDE 50 BİTİYOR
UniCredit ve Koç Topluluğu’nun yüzde 50 - yüzde 50 ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler’in tüm hisseleri Koç Topluluğu’na geçecek. Mevcut durumda Yapı Kredi’nin yüzde 81.90 hissesi Koç Finansal Hizmetler’e aitken, işlem sonrasında Koç Topluluğu; Yapı Kredi sermayesinin yüzde 9.04’üne doğrudan, yüzde 40.95’ine de Koç Finansal Hizmetler üzerinden dolaylı olarak sahip olacak. UniCredit ise Yapı Kredi sermayesinde doğrudan yüzde 31.93 pay sahibi olurken, Yapı Kredi’nin kalan yüzde 18.08 oranındaki hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye devam edecek. İşlemlerin düzenleyici otoritelerden gerekli onayların alınmasını takiben 2020’nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
"BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK"
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, yeni dönemin tüm taraflar için hayırlı olmasını dilerken, “Ülkemizin en büyük 3’üncü özel bankası olan Yapı Kredi, sağlam bilanço yapısı, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışı ve marka gücüyle potansiyelini her geçen gün artırıyor. UniCredit ile 2002’de KoçBank ile başlayan, 2005’ten bu yana ise Yapı Kredi ile devam eden ortaklığımız bankamızın gelişimine önemli katkı sağladı. Bilindiği üzere UniCredit bir süredir portföyünü sadeleştirme ve kaynak dağılımını optimize etme stratejisi yürütüyor. Koç Topluluğu olarak Bankamız için hedeflerimizi büyüttüğümüz bir dönemdeyiz. Her iki tarafın kendi stratejik iş hedefleri ve amaçları doğrultusunda ortaklığımızı yeniden yapılandırma kararı aldık. 17 yıldır yürüttüğümüz uyumlu iş birliği için UniCredit’e teşekkür ederim. Ülkemizin ekonomisine ve bankacılık sektörüne olan inancımızın büyük bir göstergesi olarak, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Yapı Kredi’de en büyük pay sahibi Koç Topluluğu olacak. Yapı Kredi için yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bankamız yeni dönemde güçlenerek büyüyecek. Yolumuza daha da iddialı devam ederken, Ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.
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