Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 'Yan baktın' cinayetinde dehşet anları!

'Yan baktın' cinayetinde dehşet anları!

İstanbul'da, 27 yaşındaki Emre Candan, iki arkadaşıyla ATM'den para çekerken bir grupla girdikleri 'yan baktın' kavgası sırasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

29.12.2021 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 'Yan baktın' cinayetinde dehşet anları!
'Yan baktın' cinayetinde dehşet anları!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da, 25 Aralık Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Pendik'te kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada çalışan Emre Candan (27), arkadaşları Berk Alpaslan ve İbrahim Akkuş ile birlikte ATM'ye geldi.

KASIĞINDAN BIÇAKLANDI

DHA'da yer alan habere göre o sırada yanlarına gelen bir grup, para çeken Candan ve arkadaşlarına laf attı. Çıkan 'Yan baktın tartışmasında Alpaslan ve Akkuş darp edildi. Emre Candan ise, kavgaya karışan Y.B (39) tarafından kasığından bıçaklandı.

Ardından Candan ve arkadaşları olay yerinin yakınındaki bir hastaneye doğru koşmaya başladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada Emre Candan yere yığıldı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışma başlatan polis ekipleri, yaklaşık 5 saat sonra şüphelilerden E.O.'yi (17) yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, daha sonra olaya karıştığı belirlenen F.Ü. (33) ve Emre Candan'ı bıçaklayan Y.B.'yi (39) de yapılan operasyonla yakaladı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaydan önce 2 arkadaşıyla bir restorana giren Emre Candan'ın son görüntüleri ve bıçaklandığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"BENİ DARP ETTİLER"

Emre Candan'ın arkadaşı Berk Alpaslan, "Bizim hiçbir suçumuz günahımız yok, bize laf atıldı. Biz de olaydan kaçmaya çalışırken üzerimize geldiler. Beni darp ettiler. O anda olayı anlayamadım. Emre Ağabeyimi bıçaklamışlar. Peşimizden geldiler. Ben de kendim bıçaklandım sandığım için 'Emre ağabey sakin ol hastaneye koşalım' dedim. O bana 'iyiyim' dedi. Sonra alt geçide girdiğimiz zaman yere düştü. Sayısını bilmiyorum ama 10-15 kişiydiler. Ben zaten attıkları lafı duymadım diğer arkadaşım duymuş. Ben ayırırken öğrendim laf attıklarını" dedi.

"BIÇAKLA GÖZÜME VURDU"

Candan'ın yanında bulunan İbrahim Akkuş ise, "O gün çarşıdan yukarı doğru çıkarken sol tarafımızdan bir ses geldi. Arkadaşlardan bir tanesi laf attı bize. Anlamadık zaten biz. Yanımdaki Berk arkadaşım ile sorduk, 'Anlamadım bir şey mi dediniz' diye. 'Hayır' falan dediler bana zaten orada. 'Hadi ağabey gidelim' dedi bana Berk. Tam o sırada geldi çocuğun bir tanesi bana vurdu. Uzandım yere zaten ben. Ölen arkadaşım Emre geldi 'Hayırdır ne oldu' diye. O çocuk çarşının aşağısına doğru kaçmış ve elinde kaldırım taşı vardı. O şekilde bizi geri püskürttü. İki kişinin elinde bıçak vardı. Bir tanesinin elinde ekmek bıçağı vardı. Bir tanesinde de kelebek tabirinde bir bıçak vardı, yanlış hatırlamıyorsam. 'Hayırdır' falan dedi bana vurdu. O anda zaten kör oldum ben. Bıçakla gözüme vurdu sandım hiçbir şey göremedim o an. Ondan sonra Emre 'Hadi kaçalım' diye bağırdı. Kendime geldim zaten o sırada. Emre kaçtı gitti. Arkasından gittim ben de Emre'nin. Alt geçide geldik. Emre düştü yere" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Türk doktordan büyük başarı!
Türk doktordan büyük başarı!
Skandal olayda yeni gelişme... Kırmızı listede çıktı
Skandal olayda yeni gelişme... Kırmızı listede çıktı
Laz bakkaldan iğnesiz korona aşısı
Laz bakkaldan iğnesiz korona aşısı
Binlerce lira kaybetti, cinnet getirdi
Binlerce lira kaybetti, cinnet getirdi
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
Beşiktaş’ta şüpheli ölüm
Beşiktaş’ta şüpheli ölüm
3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
Sarıyer'de miras kavgası: 1 kişi öldürüldü
Sarıyer'de miras kavgası: 1 kişi öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.