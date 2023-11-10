Soğuyan hava ile az da olsa tempo kaybeden buharlaşma, gelecek hafta içinde görünen diğer yağmurlu günlerimiz derken Kasım ayı sonlarında su seviyeleri yeniden yüzde 20’nin üzerine çıkabilir. Yakın zamanda bu kadar sulak bir dönemle karşılaşmamıştık.