Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
Türkiye'nin batı bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu gece yarısından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkili olmaya başlayacağını duyurdu. Öztel sel riskine de dikkat çekerek, "Gelecek 5 gün içinde önemli riskler beliriyor. Yağışların şiddetli sağanak halinde olacağı Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında sel yaşanabilir" ifadelerini kullandı
- 1
Türkiye’de havalar bir değişiyor, pir değişiyor. Bu gece yarısından itibaren batı bölgelerde yeni bir yağışlı hava etkili olacak.
- 2
Gelecek 5 gün içinde önemli riskler beliriyor, yağışların şiddetli sağanak halinde olacağı Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında sel yaşanabilir.
- 3
Riskli alanlara daha yakından bakınca cumartesi sabah-akşam aralığında İzmir’de sel yaşanabilir. Ege’de bu noktada “gök gürültülü” hafta sonuna hazırlıklı olmakta yarar var çünkü cumartesi beklenen kuvvetli sağanakların peşine pazar erken saatlerde yine İzmir-Muğla çevresinde kuvvetli sağanak güneyden şehirlere sokulacak görünüyor. 1 metrekare alana yer yer 100 mm yağmur düşebilir.
-
- 4
Cumartesi öğle saatleri ayrıca Balıkesir, Kırklareli ve akşam yaklaşırken İstanbul’un Avrupa yakasında kuvvetli sağanak görülebilir, yağışlara gök gürültüsü eşlik edecek.
- 5
İstanbul’da cumartesi gecesine doğru ise şehir genelinde yağmur görebiliriz. Bir süredir aldığımız en kuvvetli yağmurlar bunlar olacak.
- 6
Batı ve kuzeybatı bölgelerimiz tahmindeki yağmurları biriktirebilirse barajlarda olumlu etkisini bu kez görmeye başlarız.
-
- 7
Soğuyan hava ile az da olsa tempo kaybeden buharlaşma, gelecek hafta içinde görünen diğer yağmurlu günlerimiz derken Kasım ayı sonlarında su seviyeleri yeniden yüzde 20’nin üzerine çıkabilir. Yakın zamanda bu kadar sulak bir dönemle karşılaşmamıştık.
- 8
Hava tahminlerinde görünen yağış miktarları, büyük şehirlerde hayatı olumsuz etkileyecektir. İstanbul’da hissedilen sıcaklık hafta sonu ve gelecek hafta 13-15°C olacak görünüyor.
- 9
Rüzgar artık lodostan değil, kuzey yönlerden esmeye başladı. Bu durum hissedilen sıcaklıkları da düşürüyor. Ankara’da 12-13, İzmir’de 20-21°C hissedilen sıcaklıklara gerilemiş bulunuyoruz.
-
- 10
Gelecek hafta ortasından sonra Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz, kış mevsimine merhaba diyebilir. Haftaya doğuda kar yağışları görünüyor, şimdilik 1500-2000 metreden yüksek tepe ve dağlık kesimlerde beklenen kar yağışlarına da hazırlıklı olalım.
- 11
Ulaşımda ve köy/kasaba lojistiğinde haftaya kış mesaisi başlıyor. Batı bölgelerde ise henüz kar yok ama kuvvetli yağmurlar kapımızda görünüyor.
- 12