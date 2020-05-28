Libya Ordusunun yürüttüğü "Öfke Volkanı Operasyonu" basın birimi, başkent Trablus'taki cephelerde Hafter saflarında savaşan Wagner'e mensup paralı askerlerin Beni Velid kentine hareket ettiği görüntülerini servis etti. Libya Ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.
SİLAHLI GRUPLARI GÜNEYE SÜRÜYORLAR
AAve DHA'daki haberlere göre Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.
KRİTİK BÖLGELER HAFTER'DEN ALINDI
Ordu birlikleri, başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı. Ordu birlikleri, başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı.
PARALI ASKERLERİN ÇEKİLME KONVOYU
Libya Ordusunun başkentin güneyindeki bölgeleri Hafter milislerinden arındırmasının ardından paralı askerlerin Trablus'taki cephelerden çekildiği ve Beni Velid kenti havalimanından bilinmeyen bir noktaya nakledildiği bildirilmişti. Hafter için savaşan Rus paralı askerleri Wagner grubunun ülkenin güneyine çekilirken alınan konvoy görüntüsü AA tarafından yayınlandı.
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