AA

Kadın cinayetinin son adresi Manisa oldu. Manisa'da, 22 yaşındaki Gülnur K., uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur K.'ye yolda pompalı tüfekle ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

KATİL ZANLISI ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri, göğsünden vurulan genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı Y.A. polise teslim oldu. Katil zanlısı Y.A., sorgulanmak üzere polis ekibi tarafından emniyete götürüldü.