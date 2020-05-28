ABD'nin Minneapolis kentinde, 46 yaşındaki George Floyd'un canlı yayında polis tarafından vahşice öldürülmesine yönelik tepki ve protestolar devam ediyor. Yerel medyada yer alan haberlere ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre göstericiler, önceki gün Floyd'un hayatını kaybettiği yerin yakınında bulunan 3. bölge polis merkezinde akşam saatlerinde toplandı.
POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANDI
AA'da yer alan habere göre polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde bir araya gelen çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı
Bazı noktalarda göstericilerle yakın temasa giren polislerin göstericileri dağıtmak için yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandığı kameralara yansıdı.
BİR MAĞAZA ATEŞE VERİLDİ
Olaylar devam ederken bazı göstericilerin bölgede bulunan bir mağazayı ateşe verdiği, bir başka mağazayı ise yağmaladığı ve polisin bu bölgeye ilave destek göndererek göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttığı belirtildi. Yerel televizyon kanallarına yansıyan son haberlerde olayların halen devam ettiğini aktarıldı.
POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI
46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
"KATİL IRKÇI KU KLUX KLAN POLİSLERİ"
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti. "Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
TRUMP'TAN SORUŞTURMAYI HIZLANDIRIN TALİMATI
ABD Başkanı Donald Trump da Federal Soruşturma Bürosu ile Adalet Bakanlığına, Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini açıklamıştı. Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.
TEMSİLCİLER MECLİSİ: "FLOYD'UN ÖLÜMÜ BİR SUÇTUR"
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyasi George Floyd'un ölümünün suç olduğunu belirtti. ABD Kongresi'nde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Demokrat Meclis Başkanı Pelosi, ülke gündemini sarsan olayın kabul edilemez olduğunu söyledi. Pelosi, "Bu bir trajedi, bu bir suç. Kalbinizi parçalayan bir olay. Çok üzücü. Bunun karşılığında adalet olmalı" ifadelerini kullandı.
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