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        Haberler Gündem Güncel Vicdansızlarla ilgili soruşturmada yeni gelişme! | Son dakika haberleri

        Vicdansızlarla ilgili soruşturmada yeni gelişme!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18'den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 09:29 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:17
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        Vicdansızlarla ilgili soruşturmada yeni gelişme!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'da bir otelde vefat edenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 suça sürüklenen çocuğun, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildiğini bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından "son gelişme" olarak yaptığı açıklamada, "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yaşları 18’den küçük 3 suça sürüklenen çocuk, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi." ifadesini kullandı.

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