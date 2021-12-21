2022 yılı vergi artış oranları belli oldu

Son dakika: Vergi, ceza ve harçlarda 2022 artış oranları belli oldu

HABERTURK.COM

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliği'ne göre; vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranları belli oldu.

1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, trafik cezaları, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harç bedeli, ehliyet pasaport ücretleri gibi vergi, ceza ve harçlar yüzde 36,2 oranında artırıldı.

Diğer yandan Emlak Vergisi'nin yeniden değerleme oranı ise yüzde 18.1 oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yeniden değerleme oranı ise Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 36,2'den yüzde 25'e düşürülmüştü.