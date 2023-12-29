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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler - Son dakika haberler

        Kocaeli'de dehşet anları! Okulu basıp, öğretmenleri dövdüler

        Kocaeli'de dehşete düşüren bir saldırı meydana geldi. Kentin Darıca ilçesinde bir öğrencinin aile bireyleri okulu bastı. İki öğretmeni darp eden saldırganlar gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:55
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        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu´nda görevli 2 öğretmen, bir öğrencinin aile bireyleri tarafından darp edildi. Öğretmenler, darp raporu alıp, aileden şikayetçi oldu.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 16.00 sıralarında Darıca ilçesindeki Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu´nda meydana geldi. Okulda top isabet eden bir öğrenci, eve gidip, durumu ailesine söyledi.

        Bunun üzerine aile bireyleri, okuya geldi. Öğrencinin annesi, babası ve kardeşleri ile sosyal bilgiler öğretmeni Volkan Ayhan ve fen bilgisi öğretmeni Evren Türkeri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, aile bireyleri 2 öğretmeni, sınıfta ve okulun koridorunda darp etti. Diğer öğretmenlerin ihbarı üzerine okula gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

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        SENDİKA TEPKİ GÖSTERDİ

        Olaya ilişkin Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM-SEN) 2 No´lu Şube yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Okul içinde ve mesai saatlerinde öğrencilerin gözü önünde yaşanan bu şiddet olayını şiddetle kınıyoruz. Okul Müdürü Yusuf Aktaş ile yaptığımız görüşmede kolluk kuvvetlerinin olaya geç geldiğini, olay öncesinde okula tek gelen kadın velinin daha sonra bilinçli ve taksirle `şiddet uygulamak için´ bir kamu alanına gelerek öğretmenlerimizi darp etmesini kabul etmiyoruz. Yaşanan bu olaya şahit olan öğrencilerimiz unutamayacakları bir psikolojik travmaya yaşamış, diğer öğretmen arkadaşlarımız şiddet olayı karşısında hem fiziksel ve hem de psikolojik travma yaşadıklarını ifade etmişlerdir" denildi.

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        "TUTUKLANMALARINI TALEP EDİYORUZ"

        Saldırganların tutuklanmasının talep edildiği açıklamada, "Yetmezmiş gibi şiddet uygulayan aile üyeleri de karakola gidip şikâyetçi olmuşladır. Kamu personeli devlet adına görev yapan bir konumdadır. Bu şiddet sadece öğretmenlerimize değil, ona görev veren makama da uygulanmıştır. Savcılığa sevk edilmelerini ve tutuklanmalarını talep ediyoruz. Aksi durumda öğretmenlerimizin başına bir şey geldiğinde sorumluların belli olduğunu biliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        #son dakika
        #kocaeli
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