Van'da yolcu otobüsü direğe çarptı! 28 yaralı
Van-Bitlis karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolcu otobüsü elektrik direğine çarptı. Kazada 28 kişi yaralandı
Van'da yolcu otobüsünün devrilip elektrik direğine çarptığı kazada 28 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Van-Bitlis kara yolunun Gevaş ilçesi Akdamar Adası iskelesi yakınlarında meydana geldi.
Van'a gelen yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilip beton elektrik direğine çarptı.
Kazada 28 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi.