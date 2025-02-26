VakıfBank, Zehra Güneş ile sözleşme yeniledi!

VakıfBank, milli voleybolcu Zehra Güneş ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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26 yaşındaki başarılı orta oyuncunun ismi Fenerbahçe Medicana ile de anılıyordu.

2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir.

Birlikte nice başarılara kaptan!💛🖤 pic.twitter.com/QkV8BuSbmX — VakıfBank Spor Kulübü (@VakifBankSK) February 26, 2025

16 KUPA KAZANDI!

Zehra Güneş, VakıfBank formasıyla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.

Öte yandan sarı-siyahlı kulüp, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan’ın da sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.