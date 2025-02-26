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        Haberler Spor Transfer VakıfBank, Zehra Güneş ile sözleşme yeniledi! - Transfer Haberleri

        VakıfBank, Zehra Güneş ile sözleşme yeniledi!

        VakıfBank, milli voleybolcu Zehra Güneş'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:40
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        VakıfBank, Zehra Güneş ile sözleşme yeniledi!
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        VakıfBank, milli voleybolcu Zehra Güneş ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir." ifadelerine yer verildi.

        26 yaşındaki başarılı orta oyuncunun ismi Fenerbahçe Medicana ile de anılıyordu.

        16 KUPA KAZANDI!

        Zehra Güneş, VakıfBank formasıyla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.

        Öte yandan sarı-siyahlı kulüp, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan’ın da sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.

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