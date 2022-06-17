Vahşi cinayet! Öldürüp düğün salonunun bahçesine gömdüler

İstanbul’da 25 Mart’ta Fatih Demir’den haber alamayan akrabaları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kayıp başvurusu üzerine Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Fatih Demir’in en son İlhan Ç. ve Kurban Ç. adlı iki kardeşle görüştüğünü belirledi.

Öldürülen Fatih Demir

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cep telefonu kayıtları incelenen Demir’in, Esenyurt’taki evinden Silivri’ye gittiği tespit edildi. Polis, şüpheli iki kardeşin işlettiği Silivri’deki bir kır düğün salonuna gitti.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, Demir ile iki şüphelinin düğün salonuna girdiği, bir buçuk saat sonra da ortadan kaybolduğu belirlendi. Şüpheli iki kardeş ile bir kişi gözaltına alındı.

DÜĞÜN SALONUNUN BAHÇESİNE GÖMMÜŞLER

Soruşturmada şüphelilerin Demir’i silahla öldürüp, düğün salonunun bahçesine gömdüğü ortaya çıktı. Demir’in cansız bedeni gömüldüğü yerden çıkarıldı. Şüpheliler, polisin dikkatini dağıtmak için Demir’in cep telefonunu Esenyurt’ta oturduğu evin yakınına attığı belirlendi. 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.