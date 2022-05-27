Vahşi cinayet! Karısını boğarak öldürdü

İHA

Son dakika haberine göre Düzce'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir kadın kocası tarafından öldürüldü.

İHA'da yer alan habere göre olayda Ali Ş. (65) isimli cani koca, eşi Nevriye Ş. (54) ile tartışmaya başladı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Tartışmanın büyümesiyle Ali Ş., 25 yıllık karısını boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Ali Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.