09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt Dinçer Sümer'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı:
Kurumumuz emekli rejisörlerinden, eski Edebi Kurul üyemiz, Türk tiyatromuzun değerli ismi Dinçer Sümer'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli rejisörümüze Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.
— Devlet Tiyatroları (@devtiyatro) September 9, 2019
— Devlet Tiyatroları (@devtiyatro) September 9, 2019
DİNÇER SÜMER KİMDİR?
Dinçer Sümer, (19 Mart 1938, İzmir - 9 Eylül 2019, İzmir),Türk tiyatro yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı.
Öğrenim yıllarında gazetecilik yaptı. Bu sırada tiyatrolarda çalıştı, sinema filmlerinde rol aldı. Şiir ve radyo oyunlarıyla edebiyata girdi. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nü bitirdi. Tiyatro üzerine Polonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmalar yaptı.
Dinçer Sümer, 1961'de Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Devlet Tiyatroları Edebi Kurulu'nda ve Tiyatro Yazarları Derneği yönetiminde bulundu. Anadolu Üniversitesi'nde dramaturg dersi öğretim görevlisi olarak görev yaptı.
Dinçer Sümer'e Türk Dil Kurumu, TRT ve TBMM gibi pek çok kurumdan sanata yaptığı katkılardan dolayı verilen ödüllerin yanı sıra, 1998 yılında da Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanlığı da yapan Dinçer Sümer'in ‘‘Eski Fotoğraflar’’ adlı tiyatro oyunu 2008 yılında sinemaya aktarıldı. Necef Uğurlu ve Jülide Övür'ün yönetmenliğini yaptıkları filmde, Ahmet Uğurlu ve Bennu Yıldırımlar rol aldı.
İlk olarak 1976 yılında sahnelendiğinden beri Türk Tiyatrosu'nun en çok izlenen oyunlarından olan ‘‘Eski Fotoğraflar’’ı, ilk izlediğinde 20 yaşında olan Ahmet Uğurlu, bu rolü oynama hayalini 26 yıl sonra 46 yaşında gerçekleştirdiğini söyleyerek, heyecanını farklı bir bakış açısıyla ifade etmişti. Sıradan insanların trajedilerinin anlatıldığı filmde, zıt dünyaların altını çizmek istediklerini belirten Necef Uğurlu, filmin temasını; ‘‘Her iyinin bir kötü yanı, her kötünün de bir iyi yanı vardır. Her insanın bir masum hikayesi vardır. İnsanların hayatları yanlış kişilerle kesişebilir’’ sözleriyle anlatmıştı.
Sümer, 9 Eylül 2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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