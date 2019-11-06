Dünyanın en güvenli turistik merkezleri arasında yer alan Ürdün'deki tarihi Ceraş kenti, turistleri hedef alan saldırı haberiyle sarsıldı.

Haber ajanslarının son dakika duyurdukları habere göre, Roma kalıntılarıyla ünlü kenti ziyaret eden 3 kadın turist, bıçaklı bir saldırgan tarafından yaralandı.

Saldırı sırasında turistlere rehberlik eden bir kişi ile bir güvenlik görevlisinin de hafif yaralandığı belirtildi.

Eylemcinin yakalandığı açıklanırken, kadın turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yerel basında kadın turistlerin İspanyol vatandaşı olduğu iddia edilirken, İspanya Dışişleri Bakanlığı iddiayı yalanladı.